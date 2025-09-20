◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―０ヤクルト（２０日・バンテリンドーム）今季限りでの現役引退を表明している中日・祖父江大輔投手が、引退試合に登板した。３―０の８回に登板。中村悠に中前打を許して、現役最後のマウンドを終えた。この日の練習では、全選手がオリジナルＴシャツを着用。球場の通路には、広島の栗林や、元チームメートでナショナルズの小笠原らから贈られた花が並べられた。試合後のセレモニーでは、中日