将棋の西山朋佳白玲＝女流王将＝に福間香奈女流六冠＝清麗、女王、女流王座、女流名人、女流王位、倉敷藤花＝が挑む第５期白玲戦七番勝負第３局が２０日、奈良市の旅館「ふふ奈良」で指され、福間が９８手で西山に勝利した。２連勝でシリーズ２勝１敗とし、第２期（２０２２年度）以来２期目の戴冠と、賞金総額５０００万円へと一歩リードした。先手の西山は前局より短くなった肩上のボブヘアで、黒い着物に淡いグレーの袴（は