◆パ・リーグソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクは連勝が５で止まった。同点の９回に杉山一樹投手が２失点。３四死球で１死満塁を招き、広岡に右前適時打を許し、代打・杉本の左犠飛で２点目を与えた。攻撃は直前の８回に無死満塁から無得点。小久保裕紀監督は守護神を「もちろん、あしたも行きますよ」と信頼し「まあ、８回ですよ。８回のところで点が入らないと、野球はそうなります