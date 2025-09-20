牧之原市は20日、り災証明書の交付の前提となる家屋の被害認定調査結果を発表し19日時点で全壊は30棟にのぼることが明らかになりました竜巻などの突風被害を受けた牧之原市ではきのう時点でり災証明書の申請が1152件、出されています。市ではり災証明書を交付するために必要な、家屋の被害認定調査を行っていますが、19日までに330棟の調査を終え全壊が30棟大規模半壊17棟一部損壊 147棟などとなっていることをきょう発表しました