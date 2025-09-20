20日午前、山形県鶴岡市中心部でクマの目撃が相次ぎました。クマは住宅の庭に侵入し、午後0時半ごろに猟友会によって駆除されました。人や建物などへの被害は確認されていません。鶴岡市や警察によりますと、20日午前10時ごろ鶴岡市切添町の赤川の土手でクマ1頭が目撃されました。クマは市の中心部へと移動し、宝町や末広町など市内で合わせて6件の目撃情報がありました。クマがJR鶴岡駅に近い錦町の住宅の庭に入ったため、警察や