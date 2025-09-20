南伊豆町の小学生が地元の自然を楽しもうとシーカヤックの体験をしました。シーカヤックの体験をしたのは、町立南伊豆東小学校の4年生17人です。南伊豆町子浦の海岸に集まった児童らは、地元の臨海学園の指導を受けて、オールの使い方などを学び海へ漕ぎ出すと最初は苦戦する様子もありましたが地層が見えるポイントや、自然にできたトンネルをくぐるなど、普段経験できない海の体験を楽しんでいました。（児童