◇パ・リーグオリックス5―4ソフトバンク（2025年9月20日みずほペイペイD）オリックス・西川龍馬外野手（30）が、5回の打席で右下肢に自打球が当たったため、大事を取って5回守備から交代した。試合後は自力で歩行し、チームバスへ。岸田監督は「明日の様子を見て決めます」と、21日以降の状態を確認して判断するとした。西川はリーグトップの打率・310を記録している。