「BIGMAMA」ギター・ボーカル金井政人(40)が20日、グループの公式サイトで男女混合4人組バンド「緑黄色社会」ボーカル・ギターの長屋晴子(30)との結婚を発表した。「金井政人よりご報告」と題して「私事で大変恐縮ではございますが、このたび、長屋晴子さんと入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と発表。続けて「日頃より温かく見守り、支えてくださっているファンの皆さまをはじめ、メンバー、スタッフ、そして関係