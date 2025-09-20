「日本ハム８−７ロッテ」（２０日、エスコンフィールド）日本ハムが今季１０度目のサヨナラ勝ちで乱戦を制し、連敗を２で止めた。ソフトバンクが敗れたため、ゲーム差は３・５に縮まった。初回に水谷の右前適時打で先制。二回は万波が押し出し四球を選んで加点。三回には清宮幸の右前適時打と石井の中前適時打、四回にも清宮幸の３点適時二塁打で得点を重ねた。最大５点リードから六、七回に合計４失策と守備が乱れて同点に