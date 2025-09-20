◇パ・リーグソフトバンク4―5オリックス（2025年9月20日みずほペイペイD）ソフトバンクは接戦を落とし今季3度目の6連勝ならず。同点の9回に投入した守護神・杉山一樹投手（27）がまさかの2失点。打線は8回無死満塁の好機で得点を奪えなかったのが痛かった。敗戦後、2位・日本ハムがロッテに9回サヨナラ勝ち。優勝マジックは「7」のまま足踏みとなった。日本ハムとのゲーム差は3.5に。これで最短優勝決定日は24日となっ