オーディション番組『ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-』(日本テレビ・毎週土曜14:30〜)でプロデューサーを務める佐藤晴美(さとうはるみ)さんが登場。かつては自身も候補生としてオーディションに参加し、その後『Flower』『E-girls』としてデビューした経験を持つ晴美さん。プロデューサーという立場に挑戦する彼女は今、何を想うのか。全8回のインタビューです。佐藤晴美が見せる、プロデューサーの顔LDH JAPANによるガールズ・