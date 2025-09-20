9回、サヨナラ二塁打を放ち新庄監督（左）に迎えられる日本ハム・浅間＝エスコンフィールド日本ハムがサヨナラ勝ちで乱打戦を制した。7―7の九回2死二塁で、代打・浅間が決勝の適時二塁打を放った。6番手の斎藤が今季初勝利を挙げた。ロッテは最大5点差を追い付く粘りを見せたが、最後は5番手の横山が打たれた。