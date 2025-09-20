豊昇龍（右）がすくい投げで平戸海を下す＝両国国技館大相撲秋場所7日目（20日・両国国技館）単独首位の横綱豊昇龍は平戸海を逆転のすくい投げで下し、全勝をキープした。横綱大の里は豪ノ山を押し倒して1敗を守ったが、大関琴桜は王鵬に押し出されて2敗に後退した。大関昇進を目指す関脇若隆景は新小結安青錦に押し出されて3敗目。安青錦は5勝目を挙げた。関脇霧島は伯桜鵬に寄り切られて3敗目。小結高安は阿炎を押し倒して初