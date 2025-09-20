報道陣に公開された対艦ミサイル発射装置「ネメシス」＝20日午後、沖縄県の米軍キャンプ・ハンセン沖縄県に駐留する米軍第12海兵沿岸連隊のリチャード・ナイカーク司令官は20日、沖縄県に7月に投入した最新鋭の対艦ミサイル発射装置「ネメシス」について、「今後も訓練を続け、自衛隊と協力して（防衛力の）信頼性を高めていく」と述べた。キャンプ・ハンセンで記者会見した。日本で初めて7月に持ち込まれたネメシスは自衛隊と