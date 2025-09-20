日本ハム８―７ロッテ（パ・リーグ＝２０日）――日本ハムの清宮幸が２打席連続のタイムリーを放った。まずは２点リードの三回一死三塁から、初球の変化球を右前へ運んで走者を迎え入れて、「（打線の）流れに乗って良い形で追加点が取れた」と喜んだ。２点を返された直後の四回二死満塁の打席では「このチャンスを潰したら相手に流れがいきそうな雰囲気」という中で、走者一掃の３点右中間二塁打を放った。チームが２位からの逆