「中日３−０ヤクルト」（２０日、バンテリンドーム）中日・祖父江大輔投手、岡田俊哉投手の引退セレモニーでまさかのワンシーンが起こった。２人がスピーチを終え、マウンドに選手たちが集まった。まず先に岡田が宙を舞って歓喜の表情を浮かべると、そのまま選手たちはベンチへ。胴上げされると思った祖父江は思わず「おい！」と訴え、自分からマウンド付近に寝転ぶ荒業を発動。すると選手たちが戻ってきて３度、宙を舞った