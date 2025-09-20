王道ファンタジーといえば、戦士や魔法使いによるパーティーが魔王を倒すという物語が定番ですよね。しかし『千年英雄』（原作：福島航平、漫画：中村ゆきひろ）は魔王に敵わなかった七人の英雄たちが、千年後のリベンジに備える様子を描いた作品です。作画担当の中村さんのX（旧Twitter）に第1話がポストされると、3000を超える「いいね」が寄せられています。【漫画】『千年英雄』（全編を読む）千年に一度の天才が七人も集結…