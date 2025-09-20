?黒?の上谷から?白?の上谷へ「ラヴィット!」(TBS)へのレギュラー出演で人気の悪役レスラーが、無邪気に遊ぶ様子が投稿され話題になっている。「沙弥様が僕のために青眼の白龍を取ってくれました。青眼の白龍を取った沙弥様を撮る川島さんも添えておきます」と、Xに投稿したのは、お笑いコンビ「宮下草薙」の宮下兼史鷹。「ラヴィット!」にレギュラー出演する女子プロレス団体「スターダム」の極悪ヒールユニット「H.A.T.E. 」