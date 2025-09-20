◆ソフトバンク―オリックス（20日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクはオリックスに敗れ、連勝は5でストップした。優勝マジックは7で足止めとなった。上沢直之が7回3失点の投球も、9回に杉山一樹が勝ち越しを許した。試合は同点で終盤戦に突入したが、8回に無死満塁から得点を奪えず。9回に3番手杉山が2点を失った。試合後、小久保裕紀監督は「8回のところで点が入らないと、野球はそうなりますよね」と残念がった。