◆ソフトバンク4―5オリックス（20日、みずほペイペイドーム）優勝マジックを7としているソフトバンクが1点差で惜敗し、マジックを減らすことができなかった。初回にオリックス九里亜蓮から連打で無死一、三塁とすると、近藤健介が初球のスライダーを右前に運ぶ先制適時打をマーク。2死一、二塁で牧原大成にも右前適時打が飛び出し、幸先よく2点を奪い試合の主導権を握った。試合開始早々に打線の援護を受けた先発の上沢直