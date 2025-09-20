20日午前、鶴岡市のJR鶴岡駅前で、クマが民家の敷地に入り、その後駆除されました。 【写真を見る】JR鶴岡駅前 クマが民家敷地に入り駆除される（山形・鶴岡署） 警察や鶴岡市によりますと、きょう午前10時半ごろ、JR鶴岡駅前でクマの目撃が5件相次ぎました。 このあとクマ1頭（体長1メートル）が近くの民家の敷地に入り込んだことが確認され、付近住民には避難が呼びかけられたということです。 その後、午後0時25分ご