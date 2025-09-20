＜ANAオープン3日目◇20日◇札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース（北海道）◇7066ヤード・パー72＞前半4つ伸ばして折り返した蝉川泰果は、12番パー5で見せ場を作った。ティショットは左の林へ。ピンまで245ヤードでボールはラフに沈んでいた。目の前の木が少し邪魔になるが、「3番ウッドで行けると思った。木の下を通してドロー」の高等テクニックで9メートルに2オン成功。スネークラインを読み切ってイーグル奪取に成功した。【写真】