JR芸備線・比婆山駅の開業90周年を祝うイベントが開かれ、駅は多くの人で賑わいました。20日昼前、多くの客を乗せた列車が比婆山駅に到着しました。地元住民が、旗を振って出迎えます。比婆山駅は1935年に開業。長く、地域交通の拠点としての役割を果たしてきましたが近年は、利用客の減少が深刻となっています。イベントは開業90年を祝おうと地元の団体などが企画し、乗客らに、記念のスタンプカードが無料で配られました。