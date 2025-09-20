長崎ゆかりの活版印刷について広く知ってもらおうと体験イベント「としょかんde活版」が20日、長崎市で開かれました。 イベントは長崎出身で活版印刷の技術を全国に広めた本木 昌造の偉業を知ってもらおうと毎年この時期に開かれています。 会場では、明治初期の手動印刷機の体験が行われました。 （参加者） 「レバーを押すのが大変だった」 （参加者） 「今は簡単に印刷できるが昔は大変だったとわかった」 訪れた