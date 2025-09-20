地域の農業を担う人材の育成をめざし、庄原実業高校と県立広島大学が協定を結びました。両校はこれまで庄原実業高校の生徒が県立広島大学を訪れて研究活動をするなど、交流を続けてきました。今回の協定で新たに庄原実業高校の校内に共同の研究室が設けられました。■生徒「研究を今授業でやっているので さらに深められたらと思う」今後は大学生が週に1回、高校を訪れ生徒が取り組む実験をサポートしていく予定です。《2025