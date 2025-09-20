県内の技術者が溶接の正確さなどを競う大会が20日長与町で開かれました。 競技会は県内の溶接技術者を育成しようと開かれていて14の企業から59人が出場しました。 溶接の正確さや仕上がりの美しさなどが審査のポイントです。 （出場者） 「初めて参加して 手が震えて緊張した」 （出場者） 「緊張感を味わえる。現場でも率先していけるスキルが身につくと思う」 21日は高校生の競技会が行われます。