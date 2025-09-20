4人組バンド・緑黄色社会のギター・ボーカルの長屋晴子（30）が20日、バンドの公式サイトを通じ、BIGMAMAのギター・ボーカルの金井政人（40）との結婚を発表した。【写真】「イケメン！」お相手のBIGMAMA・金井政人サイトでは「私事で大変恐縮ですが、この度 金井政人さんと入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え「日々こんなにも楽しく歌い続けられるのは、いつも応援してくださる皆様のおかげです」と感謝