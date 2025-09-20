低気圧や前線の影響で、北日本から西日本で大気の状態が非常に不安定となり、大雨の恐れがあるとして、気象庁は20日、北日本で21日にかけて土砂災害や低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけた。北海道で21日明け方にかけ、線状降水帯が発生して大雨災害の危険が急激に高まる可能性があるとしている。気象庁によると、前線を伴った低気圧が日本海にあり、東北東へ進んでいる。21日にかけて発達しながら北海道を通過し