「SUNTORY将棋オールスター東西対抗戦2025」の東京予選Aブロックが9月20日、東京・千駄ケ谷の将棋会館で行われ、決勝戦で高見泰地七段（32）が屋敷伸之九段（53）に102手で勝利した。この結果、高見七段は自身初となる東軍代表権を“自力”獲得した。【映像】高見七段が屋敷九段に勝利した瞬間の表情総勢34名で争われた東京予選Aブロックを制したのは、叡王経験者の高見七段だった。高見七段は2回戦からの登場で、金井恒太六