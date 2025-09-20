覚せい剤を使用した疑いで、熊本市の女子高校生が逮捕されました。覚せい剤取締法違反（使用）の疑いで逮捕されたのは熊本市に住む高校1年の16歳の女子生徒です。警察によりますと、女子生徒はことし7月中旬ごろ、県内やその周辺で覚せい剤を使用した疑いがもたれています。別の事件で女子生徒に話を聞く中で、「覚せい剤を使った」と話したことから尿検査をしたところ陽性が確認されたということです。警察の調べに対し女子生徒は