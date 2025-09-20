歌手和田アキ子（75）が6日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。生活が苦しかった時期を語った。リスナーから送られた「しばらくなかったレコードを聞くことに再チャレンジしました」というメールが紹介されると、和田は「レコードの音は良いっていう人もいるしね。うちの旦那なんかすごいレコード集めてるけど、うちの古いアパートに置いてますけど。興味がないから私」