ABEMAオリジナルドラマ『MISS KING / ミス・キング』(9月29日スタート 毎週月曜20:00〜)に出演する藤木直人が、このドラマで共演する中村獅童について語った。ドラマ『MISS KING / ミス・キング』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○「自分としては勝手に縁を感じていました」主人公・国見飛鳥(のん)とバディを組み、飛鳥の父へ復讐を企てる藤堂成悟役を演じる藤木。そして、飛鳥の父・結城彰一役を中村獅童が演じる。藤木は中村と10年