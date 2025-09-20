アイドルグループ「Hey! Say! JUMP」の伊野尾慧さん（35）が2025年9月15日、自身のインスタグラムを更新。メイド服姿で「絶対領域」を披露した。「お前もメイドにならないか？」伊野尾さんは、「お前もメイドにならないか？」と呼びかけ、メイド服とニーハイソックスを着こなす姿を投稿。インスタグラムに投稿された写真では、ネコ耳をつけ、メイド服とニーハイソックスを着用。可愛らしいポーズをとり、ほっそりとした美脚を披露