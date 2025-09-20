◆パ・リーグソフトバンク４―５オリックス（２０日・みずほペイペイドーム）オリックスは昨年７月２６日から続いていた敵地・みずほペイペイドームでの連敗（１分けを含む）を１３で止めた。５回の打席で右すね付近に自打球を当てた西川龍馬外野手も軽症の模様。現時点で病院に行く予定もなく「痛みはありますけど、あしたも行くつもりで準備します」と２１日の出場を見据えた。チームは１点差で逃げ切り、ソフトバンク戦の