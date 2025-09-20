女性７人組アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の櫻井優衣が大人気雑誌の専属モデルに就任したことを報告した。２０日までに更新した自身のインスタグラムに、「この度、Ｒａｙ専属モデルになりました！」と報告。続けて、「憧れの雑誌Ｒａｙ専属モデルさんになれたことが本当に夢のようで光栄です！！単独表紙も務めさせていただきＲａｙの皆様からの特大のプレゼント本当に感謝しています」と感謝をつづり、