◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第１日（２０日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）ＧＴ３００クラスの公式予選が行われ、「カーガイ・フェラーリ２９６ＧＴ３」（ザック・オサリバン、小林利徠斗組）がポールポジションを獲得した。＊＊＊「シェイドレーシングＧＲ８６ＧＴ」（平中克幸、清水英志郎組）は公式予選出場を見送った。公式ＳＮＳでエンジン