◆大相撲秋場所７日目（２０日・両国国技館）大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・王鵬（大嶽）に押し出され、２敗に後退した。琴桜の祖父が先代の横綱・琴桜、王鵬の祖父が昭和の大横綱・大鵬と、祖父が横綱同士の対戦だったが、琴桜はまわしが取れず、相手の突き押しに耐えきれず、引いたところで呼び込んでしまった。今場所の琴桜はどっしりしていた。前日の東前頭４枚目・平戸海（境川）に土俵際まで追い込まれたが、