◆自動車レース▼スーパーＧＴ第６戦「ＳＵＧＯＧＴ３００ｋｍＲＡＣＥ」第１日（２０日、宮城スポーツランドＳＵＧＯ＝１周３・５８６キロ）ＧＴ５００クラスの公式予選が行われ、１６号車の「ＡＲＴＡ無限シビック・タイプＲ―ＧＴ」（大津弘樹、佐藤蓮組）が、コースレコードを更新する１分９秒１２２のタイムでポールポジションを獲得した。＊＊＊２人の笑顔は“最小限”だった。第５戦（鈴鹿）に続く２戦連続