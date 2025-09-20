◆大相撲秋場所７日目（２０日・両国国技館）横綱・大の里（二所ノ関）は、西前頭３枚目・豪ノ山（武隈）を押し倒し、６勝目を挙げた。横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭４枚目・平戸海（境川）をすくい投げ、無傷の７連勝。単独トップを守った。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、西前頭２枚目・王鵬（大嶽）に押し出され、２敗に後退した。大関昇進を目指す関脇・若隆景（荒汐）は、新小結・安青錦（安治川）に押し出され、痛い３