◇パ・リーグ楽天―西武（2025年9月20日楽天モバイル）西武のタイラー・ネビン内野手（28）が20日、体調不良のために楽天戦を欠場した。球場には来ずに病院で診察を受けた。ネビンは前日までチームで唯一全130試合に出場していた。西口監督は試合後「体調不良」と説明。病院の診察の結果は「なんの問題もない。ちょっと微熱があるくらい」とした。体調次第では、21日の同戦に出場する可能性もある。これでパ・リーグ