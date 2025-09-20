記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表＝20日午後、富山県氷見市立憲民主党の野田佳彦代表は20日、所得に応じて給付や所得税の控除を行う「給付付き税額控除」の実現に期待を示した。自民党総裁選の候補者からも賛同の声が出ているとして「実現の可能性が高まってきた。一気に進めたい」と富山県氷見市で記者団に述べた。自民、公明、立民3党は19日の党首会談で、給付付き税額控除の制度設計を議論する協議体設置で合意し