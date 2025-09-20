スピードスケート・ショートトラックのワールドツアー（WT）代表選考会第1日は20日、長野県帝産アイススケートトレーニングセンターで男女の500メートルと1500メートルが行われ、女子は中島未莉（トヨタ自動車）が2種目を制した。500メートルは黒川輝衣（ヨコハマタイヤジャパン）、1500メートルは平井亜実（トヨタ自動車）が2位。男子は宮田将吾（日本通運）が2種目で1位。2位は500メートルが小池克典（全日空商事）、1500メ