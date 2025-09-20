立憲民主党の野田代表は富山県内で記者団に対し、自民党総裁選挙の立候補予定者が野党を意識した発言をしていると指摘し、「我々の政策実現のチャンスだ」と歓迎しました。立憲民主党・野田佳彦代表：（衆参両院で）少数与党という状況になったことを踏まえて、かなり野党を意識した政策、あるいは発言になってきてるんではないか。給付付き税額控除を掲げる人もいるし、ガソリン税の暫定税率の廃止についても、小泉さん、きょう前