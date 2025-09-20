20日夜から北日本では雨や風が強まり、荒れた天気となる見込みです。北海道では線状降水帯が発生し、大雨災害発生の危険度が急激に高まる恐れがあり警戒が必要です。前線を伴った低気圧が発達しながら北日本に接近し、特に北海道には20日夜遅くから発達した雨雲がかかる見込みです。予想降水量は北海道で200mmなどとなっています。21日明け方にかけて、北海道では線状降水帯が発生する可能性があり、発生した場合にはさらに雨の量