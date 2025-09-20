Snow Manによるトラベルドキュメンタリー番組『旅するSnow Man - Traveling with Snow Man -』（日本テレビ系）のエピソード5が、明日9月21日16時25分より放送される。 （関連：【画像あり】渡辺翔太＆目黒蓮が京都旅を楽しむ『旅するSnow Man』エピソード5場面カット） 今回は、Snow Manの渡辺翔太と目黒蓮に加え、“10番目のメンバー”としてAI風ロボ タビィが京都を巡る旅をオンエア。保津川下り