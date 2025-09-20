10月13日よりカンテレ・フジテレビ系で放送がスタートする草磲剛主演の月10ドラマ『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』のポスタービジュアルが公開された。 参考：草磲剛が更新し続ける“俳優像”『いいひと。』で芽生え、『終幕のロンド』で迎える境地 TVerで『終幕のロンド ーもう二度と、会えないあなたにー』をみる本作は、遺品整理人である主人公が、