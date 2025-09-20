秋吉台に親子で植樹するイベントが20日、開かれました。秋吉台家族旅行村で開かれた「SDGs体験教室」は、森の豊かさを守ろうと宇部市に事業所を置く太陽石油と山口放送が主催したもので27組の親子が参加しました。子どもたちが植えるのはおよそ100本のクヌギの苗、クワで土をほぐした後、たい肥を加えて苗を植えていきました。この場所での植樹はことしで4回目になります。（参加者は…）「大きな木に育ってほしい」（太陽石油・添