スーパーゴールが生まれた。名古屋グランパスは9月20日、J１第30節で湘南ベルマーレとホームで対戦。MF稲垣祥の強烈なミドル弾で先制した。19分、相手陣内に押し込むなかで、中山克広が左サイドからクロスを供給。これはDFにはね返されたが、そのこぼれ球に稲垣がペナルティエリア手前中央で反応する。ダイレクトで右足を振り抜くと、地を這うような鋭いシュートがゴール右に突き刺さった。 インパクト十分な稲垣の今