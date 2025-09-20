ア・リーグ中地区のガーディアンズは19日（日本時間20日）、敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦に6－2で快勝。8連勝を飾り、この日敗れた同地区首位タイガースとのゲーム差を2.5に縮めた。一時は首位と15.5ゲーム差をつけられ、優勝争いから完全に脱落したと思われたガーディアンズ。守護神のエマニュエル・クラセ投手が賭博疑惑で出場できない状況になりながらも、堅