山口市とアメリカ・ ハワイ州の州都ホノルル市との友好都市提携の調印式が20日行われました。山口市内で行われた調印式には両市の関係者が出席しました。ホノルル市長のビデオメッセージ「いつでも訪れていただける友好都市として ホノルルをどうぞ覚えていてください」「心からの“アロハ”をお届けします」山口市では英語教育や国際交流を推進しようと、英語圏の都市との初めての友好都市提携を目指し、ホノルル市や市議会